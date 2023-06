Des barils de déchets provenant d'un laboratoire de drogues déversés dans le Limbourg

Une enquête plus approfondie devra révéler la nature exacte des substances contenues dans les barils, mais les premières constatations indiquent qu'il s'agit d'acides, dont probablement de l'acide phosphorique. La protection civile est venue sur place pour nettoyer les déchets. Des centaines de litres de déchets se seraient déjà infiltrés dans le sol. Selon le parquet de Limbourg, il s'agit de substances hautement toxiques. La police et la commune demandent dès lors de rester à l'écart de la zone, qui restera fermée à la circulation au moins jusqu'à la fin du week-end afin que le sol puisse être assaini. Le parquet du Limbourg a été prévenu et le laboratoire judiciaire ainsi que le C.R.U. (Clan Lab Response unit) de la police fédérale se sont rendus sur place pour procéder aux constatations. Les fûts proviennent probablement d'un laboratoire de production de drogues synthétiques. La police judiciaire fédérale poursuivra l'enquête. (Belga)