Disparition du submersible Titan - L'US Navy avait détecté dès dimanche son implosion

Selon une source anonyme au sein de l'US Navy, un instrument "top secret" dédié à détecter et surveiller les sous-marins a enregistré un signal acoustique suspecté de correspondre à l'implosion du Titan quelques heures après que ce submersible fut porté disparu dimanche près de l'épave du Titanic. "L'US Navy a analysé les données acoustiques et détecté une anomalie pouvant correspondre à une implosion ou une explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été perdues", a déclaré un responsable au Wall Street Journal. La marine américaine a immédiatement relayé cette information aux responsables orchestrant les recherches, a précisé une source à CNN, ajoutant que ces éléments avaient permis de circonscrire la zone de fouilles. De nombreux avions, navires et robots spécialisés de plusieurs pays avaient été mobilisés pendant plusieurs jours pour retrouver les cinq passagers de l'engin, sans succès. Un "champ de débris" retrouvé près de l'épave du Titanic "est compatible avec une implosion catastrophique" du submersible, ont ensuite annoncé jeudi les garde-côtes américains, confirmant ainsi leur décès et mettant fin aux recherches. (Belga)