Dix mille foyers sans électricité après l'incendie d'une cabine à haute tension à Wilrijk

Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia explique qu'une explosion s'est produite au niveau d'un disjoncteur pour une raison encore inconnue. "Un travailleur était présent, mais il n'a heureusement pas été blessé", a déclaré la porte-parole Marie-Laure Vanwanseele. "Nous faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour sécuriser la station afin que les pompiers puissent faire leur travail. Cela signifie qu'il faut s'assurer qu'il n'y a plus de courant qui passe". L'infrastructure à haute tension touchée fournit normalement une puissance de 20 mégawatts. L'incident provoque donc une énorme panne d'électricité dans la zone, qui comprend l'autoroute A12, l'Université d'Anvers et l'hôpital UZA. Fluvius, en collaboration avec Elia, assure qu'elle met tout en œuvre pour rétablir l'électricité dans la région le plus rapidement possible, en reconnectant le réseau par une autre voie. Entretemps, cette panne de courant a déjà eu des conséquences. Sur l'A12 entre le ring d'Anvers et le tunnel Rupel à Boom, tous les feux de signalisation et les caméras sont ainsi hors service, selon le Centre flamand de la circulation. Les zones de police locales se rendent sur place pour réguler le trafic aux intersections. Dans les tunnels, les feux fonctionnent par contre encore. L'offre de bus et de trams est également perturbée, plusieurs lignes n'étant actuellement plus desservies. (Belga)