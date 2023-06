DP World Tour - Nicolas Colsaerts 68e après le tour initial au BMW International Open

Débutant par la seconde moitié du parcours, Colsaerts a immédiatement réalisé deux birdies. Mais sur les trous 15, 16 et 17, il a dû inscrire un bogey, un double bogey et un bogey sur sa carte de score. Colsaerts a ensuite quelque peu redressé la situation avec trois birdies, contre un bogey. Il compte six coups de plus au classement que le Français Adrien Saddier, l'Italien Edoardo Molinari et le Japonais Rikuya Hoshino, qui se partagent la tête. Christopher Mivis, après un premier tour en 77 coups (quatre doubles bogeys, un bogey et quatre birdies), ne pointe qu'au 145e rang ex-aequo. (Belga)