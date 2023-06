DP World Tour - Nicolas Colsaerts et Christopher Mivis éliminés du BMW International Open

Colsaerts, qui était à égalité à la 68e place après un premier tour en 72 coups, a signé un second tour en 80 coups avec six bogeys et un double bogey, le laissant à la 138e place. Mivis, qui devait déjà compter sur un tour record pour paser le cut après un premier tour en 77 coups, a eu besoin de 83 coups pour boucler son deuxième tour, ce qui s'est traduit par une 151e place. Le Néo-Zélandais Daniel Hillier, quant à lui, a pris la tête avec un deuxième tour en 67 coups. Hillier, 24 ans, qui vise une première victoire sur le circuit DP World Tour, a porté son score total à 135 coups, neuf sous le par. Au classement, il devance d'un coup l'outsider danois Rasmus Neergaard-Petersen. A la troisième place, avec deux coups de plus que le leader, on retrouve le Néerlandais Joost Luiten, sextuple vainqueur de l'European Tour. (Belga)