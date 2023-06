Eredivisie - Bram Nuytinck revient à Nimègue après onze ans

Nuytinck avait débuté en équipe première du NEC en 2009 et était passé à Anderlecht trois ans plus tard. Il a joué cinq ans au Sporting, totalisant 157 apparitions sous le maillot mauve et blanc pour 5 buts et 3 assists. Il a ensuite rejoint l'Italie et l'Udinese en juillet 2017. En janvier, il a signé pour une brève pige à la Sampdoria qui a été reléguée au deuxième échelon du football italien à l'issue de la saison. Nimègue a terminé 12e d'Eredivisie la saison dernière. (Belga)