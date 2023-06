Euro de basket dames - La Belgique en demi-finale face à la France en territoire connu

Françaises et Belges n'ont plus aucun secret l'une pour l'autre. De plus, Julie Vanloo et Kyara Linskens, à Montpellier, et Julie Allemand, à Lyon, évoluent dans le championnat de France. "Il sera important de jouer notre jeu", a estimé Julie Vanloo coéquipières de trois internationales françaises dans son club de Montpellier (Bernies, Touré et Badiane). "Il ne faudra pas tomber dans le piège du jeu placé. Là elles sont très fortes", a estimé la meneuse ostendaise lors d'un point presse vendredi. "Ce sont de bonnes amies durant la saison, mais demain on ne se connaît pas." Même son de cloche pour Kyara Linskens dirigée dans l'Hérault par Valery Demory qui a dû céder sa place en novembre à Rachid Meziane, alors son adjoint, après un an seulement à la tête des Belgian Cats. "La clé du match sera de jouer en défense comme on a su le faire depuis le début de saison et pouvoir développer notre jeu de transition", a ajouté l'intérieure flandrienne. "C'est aussi spécial pour moi, cela fait six ans que je joue en France qui est une deuxième maison pour moi", a commenté Julie Allemand. "Mais demain sur le terrain, on sera là pour gagner, il n'y aura pas d'amitié sur le terrain. J'adore jouer la France, c'est une grande équipe et j'aime jouer contre les grandes équipes. Cette année, on a vraiment confiance et on peut les regarder les yeux dans les yeux. On va jouer à fond pour décrocher cette place en finale." Les Belgian Cats se sont entraînées une dernière fois vendredi soir à la Stozice Arena. (Belga)