Euro U21 2023 - La Géorgie veut "continuer à écrire son histoire" en battant la Belgique

Seule en tête du groupe, la Géorgie se qualifiera pour les quarts de finale en battant la Belgique, qui a partagé 0-0 contre les Pays-Bas. "Nous avions déjà écrit l'histoire, car c'est la première fois que nous participons à ce tournoi", a indiqué Svanadze. "Et ce dans notre pays, devant nos supporters. Gagner le premier match était aussi historique. Nous voulons que cette histoire continue." "Nous nous attendons à un match difficile", a ajouté le sélectionneur. "La Belgique est une grande équipe nationale. Nous nous sommes bien préparés. Après le match contre le Portugal, nous avons encore des marges de progression. Surtout sur certains aspects tactiques, j'espère que nous n'avons pas encore joué notre meilleur match du tournoi." "Tous les joueurs sont prêts. Heureusement, il n'y a pas de blessure sérieuse", a ajouté Svanadze. Le sélectionneur reconnait cependant une inquiétude: "nous jouons toutes les 72 heures. Beaucoup de mes joueurs ne sont pas habitués à un tel rythme, mais nous devons nous adapter. L'état d'esprit est bon après la victoire contre le Portugal et nous voulons continuer sur cette lancée." La Géorgie retrouvera deux joueurs titularisés avec les A en Écosse mardi: le gardien de Valence Giorgi Mamadarshvili et le milieu de terrrain du Dinamo Moscou Luka Gagnidze. Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Irakli Azarov (Etoile rouge) et Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) sont eux montés au jeu mercredi contre le Portugal alors qu'ils étaient encore avec les A à Glasgow 24 heures plus tôt. (Belga)