Euro U21 2023 - La VAR à partir des quarts

La veille, lors de France-Italie, dans le groupe D, un but italien très probablement valable, inscrit en fin de rencontre, n'a pas été validé par l'arbitre de la rencontre, le Néerlandais Allard Lindhout, provoquant la colère des 'Azzurrini', qui auraient alors égalisé à 2-2. La presse transalpine a révélé, en milieu de journée, qu'à cause de cette erreur d'arbitrage manifeste, l'UEFA avait décidé de réintroduire l'assistance vidéo dès les quarts de finale de la compétition. Ce que l'instance européenne a tempéré auprès de l'AFP, tout en confirmant l'information. L'UEFA va introduire la VAR lors des tours de qualifications de ses coupes d'Europe de clubs dès cet été, "en Ligue des champions pour l'ensemble des tours de qualification, à partir du troisième tour de qualification de Ligue Europa, et à partir des barrages de la Ligue Europa Conference". "En raison des exigences logistiques considérables de ces projets, il a été décidé que la mise en oeuvre de la VAR pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA commencerait à partir des quarts de finale", explique-t-elle, précisant que toute l'édition 2021 de l'Euro Espoirs s'était déroulée sans l'assistance vidéo. (Belga)