Euro U21 2023 - Tous les 23 Diablotins présents au dernier entraînement avant la Géorgie

Par rapport au nul vierge contre les Pays-Bas, le sélectionneur Jacky Mathijssen récupère Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx, tous les trois impliqués dans le match des Diables Rouges en Estonie mardi. Dans l'autre rencontre du groupe, les Pays-Bas et le Portugal s'affronteront au stade Mikheil-Meskhi, également à Tbilissi. La Géorgie mène ce groupe avec 3 points et se qualifiera pour les quarts de finale en cas de victoire. La Belgique et les Pays-Bas suivent avec 1 point. Le Portugal (0) ferme la marche et sera éliminé en cas de défaite. Les Portugais seront les prochains adversaires des Belges mardi prochain. (Belga)