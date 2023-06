Foire agricole de Libramont - La Foire de Libramont de retour fin juillet pour une 87e édition, précédée d'un hackathon

L'hackathon s'étalera sur les journées des 27 et 28 juillet et verra des porteurs de projets, coachés par des mentors, travailler à l'émergence d'idées innovantes au service de l'agriculture. Après quoi les équipes auront la possibilité de présenter leur projet devant un jury dans l'espoir de décrocher une dotation et un accompagnement en vue d'une mise sur le marché éventuelle. La Foire de Libramont, qui attire bon an mal an quelque 200.000 visiteurs, ce qui en fait la "plus grande foire en plein air d'Europe", entend poursuivre son rôle de vitrine du monde agricole, de lieu d'inspiration et d'échanges. "L'agriculture que nous défendons est avant tout locale, nourricière, circulaire, autonome, la moins dépendante possible aux énergies fossiles et aux grands enjeux géostratégiques", a rappelé son président, Jean-François Piérard, au cours d'une conférence de presse. Sur le plan commercial, la grand-messe du monde agricole semble déjà un succès puisque sa directrice commerciale annonce 642 exposants déjà inscrits et un taux d'occupation de 98% des 100.000 mètres carrés du champ de foire, à un gros mois de l'évènement. "L'année dernière, au même stade, nous étions à 88%", a précisé Caroline Willems, soulignant que 28% des exposants seront étrangers, avec une douzaine de nationalités représentées. Avec ses pôles thématiques, ses parcours, ses conférences, Libramont concentrera à nouveau sur quatre jours une multitude d'évènements dans l'évènement, tant professionnels que grand public, parmi lesquels les traditionnels concours et défilés d'animaux et de machines, un marché de produits du terroir (Ardenne joyeuse) ou encore des activités pour les enfants comme la "Ferme enchantée" et son "'espace caresses". (Belga)