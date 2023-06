Fourniret - Monique Olivier renvoyée aux assises pour la disparition d'Estelle Mouzin

Depuis la mort de Michel Fourniret en 2021, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Son procès, dont la date n'a pas été encore arrêtée, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 dont celui de la jeune Elisabeth Brichet enlevée à Saint-Servais (Namur) en 1989, Michel Fourniret avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin. Il est mort à 79 ans à Paris le 10 mai 2021. (Belga)