Jeux Européens - De Smedt et Destrooper éliminés en huitième de finale du tir à l'arc classique mixte

Le tandem belge a sorti au premier tour la Slovaquie sur le score de 5-4. Au deuxième tour (huitième de finale), la Grande-Bretagne, qui était exemptée de premier tour, était clairement trop forte et s'est imposéa 1-5. De Smedt et Destrooper, âgés chacun de 23 ans, sont entrés en action plus tôt vendredi lors du tour qualificatif de la compétition individuelle. De Smedt a terminé treizième, Destrooper 41e. Le tour de qualification a servi de base à la composition du tableau de la compétition à élimination directe. (Belga)