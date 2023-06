Jeux Européens - Jarno De Smedt 13e des qualifs de l'arc classique, Sarah Prieels 4e à l'arc à poulies

De Smedt a totalisé 673 points en 72 flèches au Plaszowianka Archery Park. Le Turc Mete Gazoz s'est montré le meilleur des 47 participants avec un total de 692 points. Le tour de qualification sert de base à l'établissement du tableau par élimination directe. De Smedt, contrairement à plusieurs concurrents, n'a pas à disputer les trente-deuxièmes de finale et entrera au stade des seizièmes de finale lundi. Charlotte Destrooper terminera son tour de qualification dans l'épreuve féminine vendredi après-midi. De Smedt et Destrooper seront également en action lors du premier tour (huitième de finale) de la compétition mixte en fin d'après-midi. Un total de six places de quota olympique en arc classique (deux par discipline) seront distribuées aux Jeux Européens en vue des JO de Paris. En arc à poulies, discipline non olympique, Sarah Prieels a terminé 4e (sur 15 concurrentes) du tour de qualification vendredi avec 707 points en 72 flèches. La Britannique Ella Gibson a réalisé un nouveau record du monde avec 715 points. Samedi à 17h00, Prieels affrontera la Finlandaise Satu Nisula (13e avec 680 points) en huitièmes de finale. (Belga)