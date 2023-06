Jeux Européens - La Belgique 13e après la 1e journée de l'Euro d'athlétisme par équipes

Après 12 des 37 épreuves au programme, la Belgique est 13e avec 88 points, à égalité de points avec la Norvège. Suivent la Tchéquie (77,50 pts), la Grèce (73) et la Turquie (71). L'Italie est en tête avec 141 points, devant la Grande-Bretagne (131,5) et la Pologne (127). Les meilleures prestations belges vendredi sont à mettre à l'actif de Rani Rosisu, 2e sur 100 m, et de Cynthia Bolingo, 3e sur 400 m. Côté déceptions, on note la 10e place de Ben Broeders à la perche et la 11e place de Dylan Borlée sur 400 m. Alors que la Belgique est arrivée en Belgique privée de bon nombre d'athlètes de premier plan, on a enregistré samedi les forfaits de dernière minute d'Anne Zagré (100 m haies) et Hanne Claes (400 m haies). Zagré sera remplacée par la spécialiste du lancer du poids Jolien Boumkow sur 100 m haies. On ne sait opas encore qui courra le 400 m haies à la place de Claes. (Belga)