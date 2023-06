Jeux Européens - La taekwondoka Raheleh Asemani espère "un beau résultat" après une bonne préparation

Asemani, 33 ans, a obtenu la nationalité belge peu avant les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et a terminé 5e au Brésil sous ses nouvelles couleurs. Peu après, elle a pris le bronze aux Championnats d'Europe et a réédité cette performance en 2021. Si elle n'a pas participé aux Jeux de Tokyo, elle espère être présente l'année prochaine à Paris. Une bonne performance aux Jeux Européens lui rapporterait déjà des points pour le classement olympique, bien qu'elle doive encore participer à un tournoi de qualification début 2024. Asemani, qui vit à Aerschot, a eu "une très bonne préparation" avant le rendez-vous polonais. "J'espère pouvoir terminer ma dernière compétition de la saison sur un bon résultat", a-t-elle déclaré. "Nous verrons ce qu'il en sera. Je préfère ne pas me fixer de place. Tout est possible. Je vais faire de mon mieux." Fin 2022, la taekwondoka espérait briller lors des championnats du monde et de la finale du Grand Prix, mais ces deux compétitions ont été décevantes. "J'avais la forme pour être sur le podium mais au championnat du monde, par exemple, j'ai tout de suite été tirée au sort contre la fille qui a ensuite remporté le titre mondial. C'était un bon match, mais je n'ai pas eu de chance." Aux Jeux européens, Asemani est classée quatrième de sa catégorie, mais elle préfère ne pas être citée comme favorite pour une médaille. "Mais j'ai confiance en moi", souligne-t-elle. (Belga)