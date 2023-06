Jeux Européens - Les Lions 3x3 se qualifient pour les quarts de finale contre l'Autriche

Les Belges n'ont pas perdu de temps et se sont retrouvés rapidement à 9-0 et 13-3. Avec un score de 20-7, la fin du match semblait proche, mais les Lions ont connu un coup de mou et ont vu les Espagnols revenir à 20-14. Vervoort a marqué le point décisif de la victoire (21-14). Au total, il a marqué dix points. Donkor en a marqué huit et De Valck trois. Jeudi, Donkor, Vervoort et De Valck, avec Caspar Augustijnen dans l'équipe, ont battu la Slovénie (21-8). Augustijnen s'est blessé dans ce match et est forfait pour le reste du tournoi en raison d'une blessure au genou. Après cela, les Belges se sont inclinés face à la Lettonie, championne olympique (16-21). Étant donné que l'Espagne comptait également une victoire et une défaite après deux journées de match, les deux pays devaient s'imposer dans la confrontation directe pour être parmi les deux premiers du groupe et ainsi se qualifier pour les quarts de finale. Mission accomplie pour les Lions. La Lettonie, qui s'est inclinée face à la Slovénie (18-21) lors de la troisième journée, termine avec deux victoires pour une défaite, tout comme les Belges, et est vainqueur de groupe. Les Lions 3x3 affronteront l'Autriche, vainqueur invaincu du groupe B, en quarts de finale samedi (16h10). Les résultats des Jeux Européens sont pris en compte pour le classement du basket 3x3 en vue de la qualification en vue des JO de Paris 2024. (Belga)