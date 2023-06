Jeux Européens - Rani Rosius égale son record personnel et termine deuxième au 100 mètres

A Chorzow, la Polonaise Eva Swoboda a établi un record du championnat de 11.09. Avec sa deuxième place, Rosius a récolté quinze points très importants, car, en Pologne, la Belgique se bat contre la relégation dans la plus haute division. "Je sentais que j'étais prête pour un record personnel", a déclaré Rosius après la course. "Mais après 50 mètres, quelque chose, qui vient de mon dos, a tiré dans les ischio-jambiers. Ce dos est vraiment mon point faible. J'ai décidé de continuer, car la Belgique a besoin de points. Fin mai j'ai eu exactement la même chose, puis je m'en suis débarrassé au bout d'une semaine, donc j'espère que ce sera encore le cas ici. Malheureusement, il semble impossible de me préparer pour le 4x100 mètres samedi. Le fait que j'aie égalé mon record personnel malgré une demi-blessure est un bon signe. Ça se passe bien cette année et c'est une autre preuve de plus." Kobe Vleminckx n'a terminé que quatorzième du 100 mètres masculin en 10,51, tandis que son record personnel est de 10,23. La victoire est revenue à l'Italien Samuele Ceccarelli en 10.13. (Belga)