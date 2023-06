Jeux européens - Sentiments mitigés pour Lize Broekx et Hermien Peters, 6e en finale du K2 500m

"C'est moins bien que le niveau que nous avions atteint les années précédentes. Mais par rapport aux dernières coupes du monde, cela progresse", a réagi Peter après la course, au Kryspinow Waterway de Budzyn, non loin de Cracovie. "Les sensations n'étaient pas géniales, mais il ne fallait pas s'y attendre. Nous pouvons être contentes du résultat", a complété Broekx. Hermien Peter (28 ans) et Lize Broekx (31 ans) forment une paire expérimentée. Elles comptent à leur palmarès deux médailles de bronze aux Mondiaux (2021 et 2022) et pouvaient conquérir aux Jeux européens, qui ont valeur de championnat d'Europe, une 3e médaille européenne après l'argent l'année dernière et le bronze en 2018. Mais les deux athlètes avaient confié ne pas encore avoir atteint leur forme optimale. Elles visent les Mondiaux à la fin du mois prochain, et Peters doit encore se remettre du Covid-19 qu'elle a subi en début d'année et qui a perturbé sa préparation. "Je pense qu'il y a une marge de progression. Bien sûr, on veut toujours plus dans une telle finale, mais nous allons rapidement nous rendre compte que c'est une performance acceptable sur laquelle bâtir." La paire porte donc son attention sur les championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois d'août à Duisbourg, en Allemagne. "Il faut encore aller chercher quelques pourcents", a souligné Borekx. "Il faut finir dans le top-4 pour espérer une qualification. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas très loin." (Belga)