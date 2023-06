Jeux Européens - Vervoort qualifié pour les quarts avec les Lions 3x3 : "La médaille reste l'objectif"

Thibaut Vervoort, meilleur marqueur avec 10 points pour les Belges lors de la victoire 21-14, est soulagé. "Nous pouvons passer les quarts de finale. Si nous gagnons, nous avons deux chances de médaille. C'est quelque chose d'énorme", a-t-il déclaré après le match à la Cracovia Arena. Les Lions n'ont pas eu de chance jeudi avec la sortie sur blessure rapide d'Augustijnen contre la Slovénie. "C'était difficile de se remettre dedans. On a littéralement perdu Caspar dans les premières secondes", raconte Vervoort. "Mais aujourd'hui, tout le monde était vraiment présent et cela s'est traduit au niveau du score. Les deux points sont rentrés facilement et ça demande donc moins d'énergie. Hier, on a eu plus de mal au tir comme face à la Lettonie, et donc il faut compenser cela et tout est plus difficile physiquement." Même avec un joueur en moins, Vervoort pense que les Lions 3x3 peuvent pleinement viser une médaille samedi, lors de la dernière journée du tournoi. Même s'ils doivent jouer trois matchs. "On pensait qu'on était l'une des équipes en forme du tournoi et il faut continuer à le montrer sur le terrain, même après ce revers. On va essayer de continuer sur le même rythme qu'aujourd'hui", lance-t-il. "Trois matchs dans une journée, c'est beaucoup, les jambes vont certainement le sentir. Mais il sera important de faire des ajustements, par exemple moins marcher durant les phases de jeu. Et, surtout, bien communiquer. Notre objectif reste une médaille. Ce qui s'est passé avec Caspar n'y changera rien. Nous restons positifs." (Belga)