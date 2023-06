Jeux Européens - Wyckaert et Mestach éliminées en quart de finale du padel : "Fières de notre exploit"

"Le premier set n'était définitivement pas suffisant. J'ai raté trop de retours. Dans le deuxième set, nous avons rattrapé un break et joué une très bonne deuxième partie de set. Ensuite, il y a eu un long premier échange dans le troisième set, que nous avons finalement perdu, et ça nous a fait mal", a confié Wyckaert à propos du match. "Ce n'était tout simplement pas notre match", ajoute Mestach. "Mais nous avons affronté deux joueuses très fortes. Nous pouvons être fières de notre performance. En tant qu'équipe, nous avons joué un bon match. Nous avons fait un pas de plus en avant." Le tournoi est donc terminé pour Wyckaert et Mestach. Le padel fait pour la première fois partie du programme des Jeux Européens. Le duo a pensé que c'était une expérience concluante, mais regrette qu'il y ait peu de contacts avec les autres athlètes du Team Belgium. "Nous ne sommes pas vraiment dans le village, donc nous n'avons pas pu nous imprégner beaucoup de l'ambiance. Ce serait bien de pouvoir se voir un peu plus, de manger ensemble. Cela donnerait plus l'impression que nous sommes aux Jeux Européens." (Belga)