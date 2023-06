La commune de Beersel ouvre un registre de condoléances pour Stéphane Demol

Le robuste défenseur aux 38 caps en équipe nationale, qui avait fait chavirer la Belgique d'une tête rageuse face à l'URSS en 1986 au Mexique, est originaire de Beersel. Il a débuté son parcours footballistique dans la commune voisine de Drogenbos avant de rejoindre l'académie anderlechtoise. "Il venait encore souvent à Beersel et s'investissait dans le club local, où il encourageait les enfants à réaliser leurs rêves", a salué le bourgmestre Jo Van der Meylen. "C'était un héros pour beaucoup de personnes." Pour l'ancien directeur de la communication du Sporting d'Anderlecht David Steegen, Demol était "le dernier ambassadeur de notre football: style, talent et volonté perpétuelle de marquer. Le successeur naturel de Laurent Verbiest et le prédécesseur de Vincent Kompany (...) Le souffle d'un glorieux passé". Le registre peut être signé en ligne sur le site de la commune ou au Kasteeltje van Alsemberg, chaussée d'Alsemberg. (Belga)