La confiance des entrepreneurs toujours en repli en juin

"Le climat des affaires s'est considérablement dégradé dans les services aux entreprises et, dans une moindre mesure, dans le commerce et l'industrie manufacturière", souligne la BNB. "Dans les services aux entreprises, où une nette perte de confiance des chefs d'entreprise a été enregistrée, toutes les composantes de l'indicateur se sont détériorées. Outre une appréciation plus négative du niveau d'activité actuel, les chefs d'entreprise se sont aussi montrés beaucoup plus pessimistes quant à l'évolution future de l'activité de leur propre entreprise, d'une part, et de la demande générale du marché, d'autre part", explique-t-on. Les indicateurs étaient aussi en recul dans le commerce et dans l'industrie manufacturière. "Enfin, la quasi-stabilisation de la confiance dans la construction tient à une amélioration de l'évolution récente du carnet de commandes et à une meilleure utilisation du matériel, tandis que les autres indicateurs se sont quelque peu repliés", précise-t-on. (Belga)