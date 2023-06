La Liga - Rafael Benitez nouvel entraîneur du Celta Vigo

L'ancien technicien de Liverpool, Chelsea et du Real Madrid remplacera Carlos Carvalhal qui a quitté le Celta par consentement mutuel après avoir sauvé l'équipe de la relégation la saison passée (le Celta a fini 13e). Le Celta Vigo, qui célèbrera son centenaire la saison prochaine, a précisé qu'un accord de principe avait été trouvé avec Benitez, âgé de 63 ans, et qu'il signera son contrat en juillet. "Pour la saison du centenaire, événement inoubliable et unique pour les fans, le Celta aura ainsi un formidable leader sur le banc de touche", écrit le club galicien dans un communiqué. Rafael Benitez a remporté la Ligue des champions 2005 avec Liverpool, et deux championnats d'Espagne avec Valence en 2002 et 2004. Sa dernière équipe entraînée était Everton, dont il a été limogé en janvier 2022. Durant sa carrière il a également dirigé l'Inter Milan, Naples et Newcastle, notamment. (Belga)