La Martinique se barricade à l'approche de la tempête Bret

"Le vent continue de se renforcer", indiquait Météo-France dans son bulletin cyclonique actualisé jeudi à 18H00 locales (00H00, heure de Bruxelles), ajoutant que "l'état de la mer continue de se dégrader". Au pic de l'événement, des rafales pouvant atteindre les 150 km/h ainsi que des cumuls de pluie sont attendues sur les zones les plus exposées de l'île. Située à 202 km de la Martinique jeudi soir, la tempête tropicale faisait route vers l'ouest à une vitesse de 26 km/h. "Le centre de Bret devrait passer au sud de Sainte-Lucie entre ce soir et la première partie de nuit prochaine", estime Météo-France. Tous les transports en commun ont été interrompus et "les autorités aéroportuaires ont décidé de la fermeture de l'aéroport Aimé Césaire" à partir de midi, selon la préfecture. "L'activité économique est arrêtée et les acteurs économiques doivent mettre en oeuvre les mesures de protection de leur entreprise ou commerce et libérer le maximum de leur personnel", indique dans un communiqué la préfecture. Selon les prévisions, au pic de l'évènement, le vent soufflera en moyenne entre 60 et 70 km/h sur la moitié nord de l'île, et entre 70 et 90 km/h en moyenne sur la moitié sud. Les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h et localement 150 km/h sur les zones les plus exposées. Des cumuls de pluie entre 120 et 150 mm sont attendus, et ils pourront atteindre "200 mm localement", selon Météo-France. (Belga)