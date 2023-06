La police donne à Nivelles le coup d'envoi de son week-end sans alcool ni drogue au volant

Dans le cadre des opérations Bob d'hiver et Bob d'été, la police fédérale détermine deux week-ends par an pour réaliser ces opérations de contrôle contre l'alcool et les stupéfiants au volant. Elle communique largement sur ces dates et constate que le message passe: lors de l'opération de l'été dernier, 2,15% des conducteurs contrôlés roulaient sous influence, tandis qu'en janvier dernier, 1,62% étaient en infraction. Durant ce week-end, tant la police fédérale sur l'ensemble des autoroutes que les zones de police locales - 102 d'entre elles participent à l'opération - sont impliquées: 850 policiers ont prévu environ 375 points de contrôle, de jour comme de nuit jusqu'à lundi matin. "Ces contrôles sont importants: en Wallonie, on estime qu'un accident mortel sur quatre est dû à l'alcool. Il est important d'augmenter, pour les contrevenants, les risques d'être contrôlés. Ce dispositif complète les campagnes et les actions préventives menées au niveau régional, avec l'Agence wallonne pour la sécurité routière", commentait sur place vendredi la ministre Valérie De Bue. (Belga)