La tempête Bret s'éloigne de la Martinique, un catamaran naufragé

"Une amélioration progressive est attendue à partir du début de l'après-midi", a indiqué la préfecture de la Martinique dans un point de situation à 06h00 locales (12h00 à Paris), alors que la tempête s'éloignait de l'île et se trouvait à 180 km à l'ouest de ses côtes. Le niveau de vigilance météorologique pour pluies et vagues-submersion a été abaissé de rouge à orange. Il est de couleur jaune pour le vent. Selon la préfecture, un catamaran a fait naufrage à 100 km au sud-est de la Martinique, au plus fort du phénomène cyclonique. D'après la radio locale RCI, qui cite des messages reçus, quatre personnes se trouvaient à bord de ce catamaran et se sont réfugiées dans une embarcation de survie. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Antilles-Guyane est chargé des recherches et "tous les moyens disponibles sont mis en oeuvre pour leur porter assistance", a souligné la préfecture. Des creux ont atteint jusqu'à 10 mètres de haut dans la zone du naufrage, selon Météo France. Depuis jeudi en fin de journée, quelque 25.000 foyers dans 14 communes martiniquaises sont privés d'électricité, a précisé la préfecture. Les services de l'Etat ont prévenu que les établissements scolaires resteraient fermés vendredi, tandis que l'activité économique pouvait "reprendre avec prudence". Les dégâts recensés sur le territoire ont été principalement provoqués par de fortes rafales de vent en deuxième partie de nuit, selon un correspondant de l'AFP sur place. Des rafales de 100 à 140 km/h ont été enregistrées par les services météorologiques. (Belga)