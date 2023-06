La thèse criminelle envisagée pour l'incendie du Vanilla Sky Rooftop à Fleurus

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus vers 03h45 sur le site du bar éphémère Vanilla Sky Rooftop à Fleurus. "Une fois sur place, tout était déjà embrasé, notamment des chalets disposés côte à côte", a confirmé la zone de secours vendredi matin. Selon les pompiers, 400 mètres carrés de surface sont partis en fumée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits et confirme la thèse criminelle. "L'incendie se serait déclaré à la suite de l'intervention d'un seul suspect qui serait actuellement en cause. Les images de caméras de surveillance du zoning doivent être exploitées", a précisé l'autorité judiciaire. Le labo et l'expert incendie devaient se rendre sur les lieux du sinistre en matinée. Les organisateurs ont confirmé sur les réseaux sociaux la fermeture du site "pour une durée indéterminée". (Belga)