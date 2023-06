Le personnel administratif et ouvrier des écoles du réseau WBE manifestera le 28 juin

L'action aura lieu place Surlet de Chokier à Bruxelles, de 10h à 13h. Une délégation syndicale rencontrera le gouvernement en fin de matinée et des pétitions seront remises aux responsables politiques pour les alerter sur les conséquences de la mesure. Le front commun a déposé un préavis de grève pour le 28 juin. Selon les syndicats CGSP AMIO, Slfp-Enseignement et CSC-Services Publics, le texte entraînerait une réduction de la dotation de WBE qui atteindra jusqu'à 30 millions à l'horizon 2032. "Cette économie se fera donc sur le dos des ouvriers, ce qui mettra en péril les emplois des temporaires si la dotation n'est pas suffisante aux besoins de l'établissement scolaire, et provoquera d'autres dérives", dénoncent les représentants du personnel. "Il est totalement inacceptable que la seule variable d'ajustement budgétaire envisageable et envisagée par le gouvernement soit inévitablement le personnel ouvrier." Le personnel avait déjà mené des actions le 9 juin. (Belga)