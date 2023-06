Le premier patient diagnostiqué autiste est mort à l'âge de 89 ans

Donald Triplet, connu sous le nom de "Donald T." dans la littérature scientifique, avait été diagnostiqué par des médecins en 1943, alors qu'il avait 10 ans, comme porteur du trouble neurocognitif nommé "autisme". Premier cas recensé par la médecine, l'Américain a joué malgré lui un rôle clé dans l'identification de ce handicap, ce qui lui a valu de répondre à de nombreuses interviews et de faire l'objet d'un documentaire et d'un livre. Quand il était enfant, Donald Triplet ne répondait pas aux sollicitations de ses parents, se désintéressait des autres enfants, mais se montrait capable de retenir des informations et des chiffres très précis sur divers sujets. Désemparés, ses parents avaient écrit une lettre de 22 pages à un pédopsychiatre, détaillant le comportement de leur fils. Un document qui est resté une référence dans la documentation des symptômes du trouble. En dépit de son diagnostic, alors considéré comme entraînant un handicap lourd, Donald Triplet a pu poursuivre ses études et travailler pendant plus de 60 ans au sein de la banque de la petite ville de Forest, dans le Mississipi. En 2020, un enfant sur 36 était diagnostiqué comme porteur d'un trouble autistique aux Etats-Unis, selon une enquête des Centres de prévention et de lutte contre des maladies (CDC), autorité de référence en matière de santé publique aux Etats-Unis. (Belga)