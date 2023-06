Le Sénat valide la candidature de Magali Plovie à la Cour constitutionnelle

Licenciée en droit public à l'ULB et initiatrice des commissions délibératives à Bruxelles, Magali Plovie est députée bruxelloise depuis 2012 et cheffe de groupe Ecolo au conseil communal de Forest. Elle quittera son mandat politique lors de sa prise de fonction à la Cour constitutionnelle en septembre prochain, en remplacement de Thierry Detienne, a annoncé vendredi le grouoe Ecolo du Sénat. "Lorsque je me suis lancée dans les études de droit public, la Cour constitutionnelle était pour moi un endroit essentiel, une sorte de phare des droits humains. Je pense qu'il est fondamental, dans un Etat de droit, qu'un organe indépendant assure le rôle de gardien du respect des droits fondamentaux par les législateurs en Belgique", a expliqué Magali Plovie, cité dans le communiqué La candidature de Mme Plovie a été soutenue par 47 voix. Sa désignation amène la parité au sein des juges de la Cour Constitutionnelle, a souligné le groupe Ecolo. (Belga)