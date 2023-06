Les exportations wallonnes ont passé le cap des 60 milliards d'euros l'an dernier

Avec une croissance de ses ventes à l'étranger de 12,6%, la Wallonie fait moins bien que la Flandre en 2022 (26,4%), mais aussi que des pays voisins comme la France (19,6%), l'Allemagne ou les Pays-Bas (respectivement 14,2 et 14,1%). Un élément qui n'inquiète pas outre mesure M. Borsus et l'Awex, puisque si l'on prend la moyenne depuis 2018, la Wallonie performe mieux que la France ou l'Allemagne, note le ministre wallon. La croissance des exportations wallonnes reste plus stable si "l'on regarde à long terme", note encore Pascale Delcomminette. Près de trois quarts des exportations du sud du pays restent destinées aux 27 de l'Union européenne, et leur croissance a d'ailleurs été plus forte l'an dernier vers l'UE (+16,1%) que vers les pays hors-Union (+3,9%). La France, l'Allemagne et les États-Unis restent les trois principaux marchés à l'exportation de la Wallonie, devant les Pays-Bas et l'Italie. Au niveau sectoriel, les produits des industries chimiques et pharmaceutiques représentent plus de 45% des ventes wallonnes à l'étranger, et confirment leur fonction d'étendard des exportations wallonnes, devant les "machines et équipements", les "produits alimentaires" et les "produits des industries chimiques". (Belga)