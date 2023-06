Ligue 1 - Marseille officialise l'arrivée de l'entraîneur espagnol Marcelino

Technicien expérimenté et respecté en championnat d'Espagne, l'ex-coach de Bilbao arrive à dix jours de la reprise de l'entraînement, fixé au 3 juillet. L'OM doit jouer dès le 8 ou 9 août un très important 3e tour préliminaire de Ligue des champions. "L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club", a commenté Javier Ribalta, directeur général du football de l'OM. "Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière", ajoute-t-il dans un communiqué, qui ne précise pas la durée de l'engagement. "Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total", a déclaré de son côté le nouvel entraîneur de l'OM dans le communiqué diffusé par le club. Marcelino Garcia Toral était libre depuis juin 2022 et son départ de l'Athletic Bilbao où il avait passé 18 mois mitigés. Avec son arrivée sur le banc, l'OM se retrouve désormais avec un trio espagnol à sa tête, puisque Marcelino rejoint le président du club Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta, deux compatriotes. Marcelino succède au Croate Igor Tudor qui n'aura pas effectué plus d'une saison dans un club parfois surnommé le "mange-entraîneur". Pablo Longoria avait souligné le 5 juin souhaiter un coach capable d'installer "un jeu offensif, un peu rock and roll". Passé par de nombreux clubs de Liga comme Séville, Villarreal, Valence et Bilbao, Marcelino a remporté la Coupe d'Espagne en 2019 avec le Valence CF. Pour la première fois, il va entraîner une formation hors de son pays natal. (Belga)