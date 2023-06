L'ULB, avec l'ULiège et l'Université de Lille, lance une formation en éducation aux médias

La formation a pour objectif de combler le manque de professionnels qualifiés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) en formant des enseignants et des acteurs de l'éducation permanente pour aborder les enjeux de la numérisation et de la citoyenneté digitale avec les étudiants, précise l'ULB. "La formation en partenariat avec des universités françaises permettra d'élargir les opportunités d'apprentissage et de renforcer les compétences des participants", ajoute l'université bruxelloise. La formation, destinée aux enseignants du quatrième cycle (cinquième et sixième primaires), de l'enseignement secondaire, aux acteurs de l'éducation permanente et aux "professionnels impliqués dans ce type de projet éducatif", se divise en deux modules. Le premier aborde huit axes "essentiels", comme le décodage des écritures médiatiques et numériques, les approches théoriques et critiques de l'éducation aux médias ou encore les éléments juridiques. Le second se focalise sur la réalisation d'un projet pédagogique sur la citoyenneté digitale, accompagné par des professionnels. "À l'ère de l'accélération des développements numériques, des algorithmes, de la connexion permanente à l'instantanéité et de l'infobésité, il est essentiel de développer une didactique de l'éducation aux médias", peut-on lire dans le communiqué. Un minerval réduit de 400 euros a été fixé "pour rendre cette formation accessible au plus grand nombre", détaille enfin l'université bruxelloise. (Belga)