NBA - L'intérieur letton Kristaps Porzingis arrive à Boston et Chris Paul à Golden State

Le transfert de Pozingis concerne lui trois équipes. Memphis obtient l'arrière/meneur très physique de Boston Marcus Smart et Washington, qui a décidé de reconstruire (les Wizards ont transféré leur autre vedette Bradley Beal à Phoenix) reçoit le meneur de Memphis Tyus Jones, l'ailier italien de Boston (blessé cette saison) Danilo Gallinari et le pivot de Boston Mike Muscala. Les Celtics espèrent enfin trouver le pion intérieur qui leur a manqué ces dernières saisons. Al Horford (37 ans) et Robert Williams (très souvent blessé) n'offrent pas la garantie d'être déterminants. La "licorne" Porzingis, 27 ans, 4e choix de la draft 2015 par New York, a un passé chargé en termes de blessures. Passé par Dallas (2019-2022), il est arrivé chez les Wizards en février 2022. Il sort de sa meilleure saison au cours de laquelle il a tourné à 23.2 points, 8.4 rebonds, 2.7 assists et 1.6 block à 38.5 % de réussite à 3 points en moyenne (65 matchs). Il arrive avec son gros contrat de 36 millions de dollars (pour la saison 2023-2024) et sera la troisième option offensive de Boston derrière Jayson Tatum et Jaylen Brown. (Belga)