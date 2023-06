Premier League - Ruben Neves quitte Wolverhampton pour Al-Hilal

Le milieu de terrain de 26 ans a disputé six saisons au Molineux Stadium et marqué trente buts en 253 matches pour le club, où il a été coéquipier de Leander Dendoncker pendant de nombreuses années. Le Diable Rouge est parti à Aston Villa l'année dernière. Le nom de Ruben Neves s'ajoute donc à la liste des joueurs qui font le saut en Arabie saoudite. À la fin de l'année dernière, Cristiano Ronaldo a signé avec Al Nassr, Karim Benzema et N'Golo Kanté ont rejoint Al-Ittihad plus tôt ce mois-ci. Pour Al-Hilal, Neves est le premier gros transfert. Longtemps en lice pour faire venir Lionel Messi avec un contrat monstre, le club a vu le champion du monde argentin finalement opter pour l'Inter Miami. (Belga)