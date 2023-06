PSA World Tour - Pas de demi-finales pour Nele Gilis

Vendredi, la Campinoise, 7e mondiale et tête de série N.5, s'est inclinée 2 sets à 0 (11-9, 11-8) en 34 minutes face à l'Égyptienne Hania El Hammamy, 3e mondiale et tête de série N.3, dans son troisième match de poule. Les Finales du PSA World Tour regroupent les huit meilleures joueuses de la saison qui sont réparties dans deux groupes de quatre. Mardi, Nele Gilis avait été battue en deux sets 11-6, 11-0 par l'Égyptienne Nouran Gohar, N.1 mondiale. La joueuse belge de 27 ans avait décroché son unique victoire mercredi en battant 11-10, 4-11, 11-6 l'Américaine Olivia Fletcher, 9e mondiale et tête de série N.9. Avec deux défaites pour une victoire, Nele Gilis termine 3e du groupe A, alors deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales prévues samedi. Ces deux premières places vont à Hania El Hammamy, qui a signé un sans-faute, et Nouran Gohar (2 victoires pour 1 défaite). Olivia Fletcher, qui a perdi tous ses matchs, est dernière du groupe A. La finale aura lieu dimanche. (Belga)