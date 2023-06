TC Bruges - Suspension du prononcé pour Bernt Evens pour des activités d'agent sans enregistrement

Brent Evens a été joueur professionnel pour l'Antwerp, Westerlo, le Club Bruges et le Cercle Bruges. Après sa retraite sportive, l'ancien défenseur a décidé, en 2014, de rejoindre Eleven Management, une agence dirigée par Jacques Lichtenstein, en tant qu'agent indépendant. En juin 2019, le gouvernement flamand a introduit l'obligation pour les agents sportifs de s'enregistrer auprès de l'administration. Eleven Management a, par la suite, déposé plainte contre Bernt Evens pour ne pas avoir suivi cette procédure. "Les agents indépendants doivent également se conformer à cette obligation", a fait valoir l'avocat de l'agence. La partie civile a demandé le remboursement d'environ 90.000 euros de frais, mais sa demande a été déclarée infondée. L'auditorat du travail a constaté que le décret flamand avait bien été bafoué. En revanche, le ministère public ne s'est pas opposé à une suspension du prononcé. En théorie, l'accusé risquait de huit jours à un an de prison et/ou de 1.000 à 10.000 euros d'amende. La défense a noté qu'en 2018, un accord de coopération prévoyait que Bernt Evens devait rechercher des joueurs et des clubs pour Eleven Management. Son travail consistait principalement à s'assurer que les footballeurs étaient satisfaits, mais l'agent a déclaré qu'il ne négociait pas les contrats. "Il a travaillé au nom et pour le compte d'Eleven à chaque fois. S'il avait été un employé, nous ne serions pas ici aujourd'hui." La défense a plaidé l'acquittement. Durant le procès, Bernt Evens a également dénoncé les méthodes de travail d'Eleven Management. "Nous faisions une offre aux joueurs, mais ils partaient ensuite avec le jackpot." (Belga)