TC Verviers - Dix-huit ans de prison pour une tentative d'assassinat sur son épouse

Outre la tentative de meurtre avec préméditation commise sur son épouse entre le 10 et le 13 avril 2022, le prévenu a aussi été reconnu coupable de torture, de traitements inhumains et dégradants. Il obligeait aussi son épouse à prendre de la cocaïne contre sa volonté. Après les sévices que lui a fait subir son mari, en présence des trois enfants du couple, la vie de la jeune femme était en danger. Elle a passé plusieurs mois aux soins intensifs. "Durant plus de 36 heures, Monsieur l'a torturée, l'a frappé à coup de câble électrique dénudé. Elle présente des brûlures au niveau du vagin, où le prévenu éteignait ses cigarettes. Elle a été violée à l'aide d'une tringle à rideau et a subi les pires humiliations. Il lui a rasé les cheveux, il l'a obligée à boire l'eau des toilettes bouchées et a même proposé à une de ses connaissances d'entretenir des relations sexuelles avec celle qui considérait comme une prostituée", avait détaillé la procureure du Roi. Tout cela parce que le prévenu la suspectait d'entretenir une relation incestueuse avec son frère. Lors de l'audience précédente, la victime avait pris la parole, demandant au tribunal de se montrer clément avec son mari, qu'elle considérait "comme une victime de la drogue". (Belga)