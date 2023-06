Un arrêté met fin aux doubles standards d'exportations de pesticides nocifs

Chaque année, l'UE exporte hors de ses frontières des milliers de tonnes de substances nocives qu'elle interdit sur son propre sol. La Belgique en est l'un des principaux pays exportateurs. Ce "double standard" constitue un non sens pour la ministre écologiste. "Si ces produits sont aujourd'hui interdits sur le marché européen, c'est précisément parce que leur usage est très nocif sur la triple santé : humaine, animale et environnementale. Il va de soi que ce n'est pas bon ici ne l'est pas ailleurs", a-t-elle expliqué. Cette interdiction permet également, selon la ministre, d'éviter un "effet boomerang" pour les consommateurs européens car, par la bande, ces substances pourraient finalement se retrouver dans leur assiette. Une analyse menée par le réseau d'associations environnementales Pesticide Action Netwok Europe a montré que sur 5.800 échantillons alimentaires analysés dans l'UE, 74 substances interdites s'y trouvaient. Avec cet arrêté, la Belgique devient le second pays de l'Union, après la France, à mettre en place cette interdiction, a souligné la ministre. Le texte contient deux annexes: une première qui dresse la liste les substances dangereuses pour lesquelles tous les usages sont interdits au sein de l'Union européenne et pour lesquelles toutes les exportations seront interdites, une seconde reprenant les substances dangereuses pour lesquelles certains usages sont encore autorisés. (Belga)