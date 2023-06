Vol à main armée dans un magasin de chaussures de luxe à Genval

Deux individus cagoulés ont fait irruption, jeudi peu avant 18h00, dans le commerce situé le long de la rue des Ateliers à Genval. L'un des suspects portait un couteau de cuisine de grand format avec lequel il a menacé l'employé présent. Les malfrats ont alors dérobé plusieurs paires de chaussures. La scène a néanmoins attiré l'attention d'une dame qui travaille dans un centre d'esthétique voisin. Un couple se trouvant à l'extérieur a aussi observé les faits et a appelé les forces de l'ordre. Les auteurs ont pris la fuite, mais les témoins ont pu fournir un signalement très précis, notamment de leur habillement. Les deux hommes, tous deux nés en 2001 et domiciliés à Rixensart, ont été interpellés et privés de liberté. (Belga)