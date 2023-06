Volée de recours contre la taxe sur les surprofits des électriciens

Electrabel, le plus gros contributeur à cette taxe, a introduit un recours mercredi, de même que Luminus. Ils ne sont pas les seuls puisque la fédération des entreprises du gaz et de l'électricité, la Febeg, a fait de même, avec à ses côtés Ode, la fédération du secteur du renouvelable en Flandre, et Wind4Wallonia, la coopérative éolienne créée par Electrabel. La société éolienne Eoly Energy, créée par le groupe Colruyt, a elle aussi introduit un recours, tout comme un petit acteur actif dans la biomasse, 2Valorise Ham, la SPRL Rouge Lux, qui utilise la cogénération pour chauffer ses serres de fruits et légumes, ou la coopérative Biospace, une société de méthanisation familiale. (Belga)