Wimbledon - Karen Khachanov déclare forfait à cause d'une blessure au dos

"À la suite d'une blessure malheureuse contractée à Roland-Garros (fracture de fatigue et fracture partielle à la vertèbre S1 du sacrum), je ne participerai pas à Wimbledon pour la deuxième année consécutive", a-t-il regretté. "La décision de me retirer n'a pas été facile, et j'ai espéré jusqu'au bout, pendant ces dernières semaines, que je pourrais me remettre à temps. Malheureusement, mon équipe médicale m'a annoncé que ce ne serait pas possible." Karen Khachanov reste sur d'excellents résultats en Grand Chelem, avec des demi-finales à l'US Open et à l'Open d'Australie, et un quart à Roland-Garros. L'année dernière, il n'avait pas pu participer à Wimbledon car les joueurs russes étaient privés de quinzaine londonienne à la suite de l'invasion en Ukraine. Khachanov avait atteint les quarts de finale de l'unique Grand Chelem sur gazon en 2021. "Aussi difficile que cela soit, je vais désormais me concentrer sur mon rétablissement, en travaillant avec discipline pour me soigner et revenir à la compétition en août", a expliqué le 11e joueur mondial. (Belga)