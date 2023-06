WTA Gaiba - Après le simple, Yanina Wickmayer chute en quarts de finale du double

Après un bon départ et un break d'entrée dans la première manche, Wickmayer et Schoofs se sont fait rattraper, mais elles ont réussi à conclure sur leur troisième break du set, 6-4. La deuxième reprise a débuté par un break en faveur de la paire polonaise, qui a su réagir immédiatement au contre-break pour forcer le super tie-break, 6-2. Dans le jeu décisif, Falkowska et Piter ont remporté 8 des 10 derniers points pour s'imposer dès leur première balle de match, 10/5. Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer (WTA 117 en simple) a également été éliminée en quarts de finale du simple. La 8e tête de série, âgée de 33 ans, a été battue par l'Allemande Tatjana Maria, 35 ans, 66e mondiale et première tête de série, en deux manches: 6-3 et 7-5 après 1h40 de jeu. (Belga)