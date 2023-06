Anderlecht déroule en pré-saison à Oudenaarde

Les Mauves ont rapidement ouvert le score dès la neuvième minute sur une frappe lointaine de Francis Amuzu et surtout suite à une énorme bourde du gardien adverse qui a mal capté le ballon, qui est finalement passé entre ses jambes. Moins de trente minutes plus tard, Lucas Stassin doublait la mise pour le Sporting. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, Anderlecht a alourdi un peu plus le score avec un troisième but, celui-ci signé Luca Monticelli. Juste avant l'heure de jeu, ce dernier s'offrait un doublé et portait la marque à 0-4 avec un centre-tir qui surprenait totalement le gardien d'Oudenaarde. Quelques minutes plus tard, c'est Nilson Angulo qui inscrivait son nom au marquoir avec le 0-5. Dans les autres rencontres de la soirée, Courtrai a déroulé sur le terrain du KRC Harelbeke (2-6) et Saint-Trond s'est imposé face à Dessel (3-0). (Belga)