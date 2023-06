Challenge Tour - Matthis Besard passe confortablement le cut à l'Open de Bretagne

Besard, 23 ans, qui a terminé son premier tour en 68 coups, a réussi cinq birdies lors de la deuxième journée, tout en concédant un double et un triple bogey. Il a porté son score total à 138 coups (-2), pour atteindre la 25e place et passer confortablement le cut, fixé à +2. Besard compte 8 coups de plus que le Gallois Stuart Manley, qui a pris la tête avec un tour en 62 coups et a également inscrit le meilleur score de la journée. Pour la deuxième journée consécutive, Yente Van Doren a effectué un tour en 74 coups le plaçant à la 112e place (+8), hors des qualifiés. Alan de Bondt, qui souffre d'une blessure, a abandonné. Le tournoi a pris du retard lors de la première journée, jeudi, à cause d'un épais brouillard. De nombreux joueurs devaient encore terminer le deuxième tour samedi matin. (Belga)