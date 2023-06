Championnat de Belgique des rallyes - Adrien Fourmaux remporte le rallye d'Ypres

Cédric Cherain (Hyundai i20 Rally2), 4e à 1:07.6, et Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2), 5e à 1:15.7, complètent le top 5 de l'épreuve labellisée Championship Event. Champion en titre, Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) est sorti de route samedi. À la sortie d'un virage dans la 7e spéciale, il a largement dévié de la trajectoire et est parti en tonneaux jusqu'à échouer plusieurs dizaines de mètres plus loin dans un champ. Alors leaders au classement, Lefebvre et son copilote Loris Pascaud en sont sortis indemnes. Pour le classement final du championnat de Belgique, chaque concurrent pourra prendre en compte dans son classement final sept résultats, dont un minimum de cinq épreuves du Championship et un maximum de deux courses labellisées 'Belgian Rally Cup'. La 9e manche du championnat sera le Rallye d'Audenarde le 19 août, une épreuve au label Belgian Rally Cup. (Belga)