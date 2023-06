Championnats de Belgique de cyclisme - Lotto Dstny arrive "sans grand favori pour le titre"

"Si Arnaud De Lie avait été à 100% en forme, il aurait pu rivaliser avec les autres tels que Gerben Thijssen, Jasper Philipsen, Wout van Aert et Tim Merlier. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Arnaud sera là pour assister l'équipe. Le parcours de dimanche n'est pas celui d'une classique difficile. Il y a trois fois le passage du Mont Kemmel au programme, mais en principe cette partie est beaucoup trop éloignée de la ligne d'arrivée. Nous avons une équipe solide au départ. Non seulement qualitativement mais aussi quantitativement", explique le directeur sportif Nikolas Maes. Cette boucle avec trois fois le Mont Kemmel sera en tout cas cruciale pour la suite du parcours de la compétition. "Bien sûr, j'attends du mouvement là-bas. Plusieurs coureurs et certainement les meilleurs voudront s'y montrer. Nous devons être très attentifs là-bas. Si un groupe se détache des autres, nous devons être avec eux. Si ce n'est pas le cas, alors on pourra peut-être se rabattre sur d'autres équipes qui n'ont personne dans le groupe de tête. Mais c'est le plan B. Je ne pense pas que nous allons faire un vrai sprint massif. Nous n'avons pas de grand favori pour le titre dans l'équipe, mais nous commençons avec des coureurs comme Jasper De Buyst et Florian Vermeersch pour n'en nommer que deux." (Belga)