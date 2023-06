Disparition du sous-marin Titan - Le Canada ouvre une enquête sur l'accident du submersible près du Titanic

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada, "en tant qu'organisme d'enquête de l'État du pavillon du navire de soutien en cause dans l'événement, mènera une enquête de sécurité sur les circonstances de cette opération effectuée par le navire Polar Prince battant pavillon canadien", a-t-il écrit. Le Polar Prince est le navire duquel était parti dimanche dans l'Atlantique Nord le petit sous-marin de tourisme, qui a semble-t-il implosé avec cinq personnes à bord, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains. Des débris ont été retrouvés près de l'épave du Titanic, par près de 4.000 mètres de fonds. De nombreuses inquiétudes sur la sécurité du submersible de l'entreprise américaine OceanGate, connues depuis des années, ont réémergé cette semaine alors qu'une armada de sauveteurs tentait de sauver l'équipage. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada est en charge des enquêtes sur les accidents aériens, ferroviaires et marins dans le but de faire avancer la sécurité. Il ne se prononce pas sur d'éventuelles responsabilités civiles ou pénales. Cette agence indépendante a annoncé avoir envoyé une équipe d'enquêteurs à Saint-John's, en Terre-Neuve-et-Labrador, qui "examine le lieu de l'événement et l'épave, interviewe les témoins et recueille toute l'information pertinente". Elle va également se lier avec les autres agences impliquées dans l'affaire. (Belga)