Euro de basket dames - La France sur le chemin de la Belgique ce soir en demi-finales à Ljubljana

Qualifiées pour les tournois pré-olympiques en vue des JO de Paris 2024 après avoir sorti la Serbie, tenante du titre, en quarts de finale jeudi, les Belges veulent écrire encore plus l'histoire du basket belge en allant chercher une place en finale d'une compétition majeure. L'adversaire est de taille cependant. Au propre comme au figuré. La France, finaliste malheureuse des cinq dernières éditions de l'Euro, n'a reçu qu'un seul ordre de mission, ramener l'or à un an de "ses" Jeux Olympiques. La défense et la taille des Françaises pourraient poser des problèmes aux Belgian Cats, mais Rachid Meziane, leur sélectionneur (français) estime que la meilleure force de la Belgique est de continuer à produire son jeu tout en vitesse, en mouvements et en partage du ballon. Les Belges peuvent compter sur un cinq de base "fantastique" reconnaît le clan français. Emma Meesseman a réussi contre la Serbie le premier triple-double de l'histoire de l'Euro et Julie Allemand bat des records de passe décisives. Il faudra "faire bouger cette équipe de France parce qu'avec leur envergure quand cinq Françaises sont sur le terrain cela ne laisse que peu d'espace", soutient Rachid Meziane. L'autre demi-finale, à 17h45, verra l'Espagne, lauréate en 2017 et 2019, affronter la Hongrie pour retrouver une place en finale. Les Hongroises sont dans le dernier carré pour la première fois depuis 1997. L'Allemagne face à la République tchèque (12h00) et la Serbie contre le Monténégro (14h45) joueront pour les places 5 à 8 et un ticket pour les tournois pré-olympiques de Paris 2024. (Belga)